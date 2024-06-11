Çanakkale'de silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Şüpheliler, R.A, C.C, E.Ç, A.K, İ.S. ve K.E. emniyetteki sorgularının ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen B.Ö. ve S.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 13 tabanca fişeği, 6 av tüfeği, 1 boş tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 44 kurusıkı tabanca fişeği, 285 av fişeği, 4 tüfek şarjörü ele geçirildi.

Başka suçtan tutuklu bulunan B.G'nin, operasyona konu olan suçlar kapsamında şüpheli olduğu belirlendi.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine Çanakkale ve ilçelerinde geçen hafta yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler G.Ö, B.Ö. S.S, R.A, C.C, E.Ç, A.K, İ.S. ve K.E. gözaltına alındı.

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