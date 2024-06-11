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        Çanakkale'de silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:51
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        Çanakkale'de silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde silah ticareti suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta 2 şüpheli yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 12 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Soruşturmanın genişletilmesi üzerine Çanakkale ve ilçelerinde geçen hafta yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler G.Ö, B.Ö. S.S, R.A, C.C, E.Ç, A.K, İ.S. ve K.E. gözaltına alındı.

        Başka suçtan tutuklu bulunan B.G'nin, operasyona konu olan suçlar kapsamında şüpheli olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 13 tabanca fişeği, 6 av tüfeği, 1 boş tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 44 kurusıkı tabanca fişeği, 285 av fişeği, 4 tüfek şarjörü ele geçirildi.

        Şüpheliler, R.A, C.C, E.Ç, A.K, İ.S. ve K.E. emniyetteki sorgularının ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen B.Ö. ve S.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Şüpheli G.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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