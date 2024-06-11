Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:57 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçeye bağlı Sarıdüz köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu yangın uçakları, helikopterler, yer araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        14 yaşındaki Burak, 294 personele aranıyor
        14 yaşındaki Burak, 294 personele aranıyor
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
        YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Arkeolog eşinin hayalini kurduğu Troya Müzesi'ni açılışından sonra ilk kez...
        Arkeolog eşinin hayalini kurduğu Troya Müzesi'ni açılışından sonra ilk kez...
        Çanakkale'de "biçerdöverlerde yangın tüpü bulundurun" uyarısı
        Çanakkale'de "biçerdöverlerde yangın tüpü bulundurun" uyarısı
        Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı
        Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı
        Ayvacık'ta ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
        Ayvacık'ta ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
        Çanakkale'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü