Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu yangın uçakları, helikopterler, yer araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

İlçeye bağlı Sarıdüz köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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