GÜNCELLEME - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Sarıdüz köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu 4 yangın uçağı, 3 helikopter, yer araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.
Türkmenli ve Sarıdüz köylüleri, traktörleriyle arazideki çalışmalara destek verdi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.
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