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        Çanakkale Valiliğinden kaza yerinden kaçan kişilere polisin müdahalesiyle ilgili açıklama:

        Çanakkale Valiliği, Çan ilçesinde trafik kazasına karıştıktan sonra olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması sırasında yaşanan olayla ilgili görevden uzaklaştırılan 2 polis memurundan birinin tutuklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 00:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:03
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        Çanakkale Valiliğinden kaza yerinden kaçan kişilere polisin müdahalesiyle ilgili açıklama:
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        Çanakkale Valiliği, Çan ilçesinde trafik kazasına karıştıktan sonra olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması sırasında yaşanan olayla ilgili görevden uzaklaştırılan 2 polis memurundan birinin tutuklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 11 Haziran Salı günü saat 00.30 sularında trafik kazası yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Kazaya karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması sırasında görevli ekiplerimizin yaptığı davranış hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu tutumları nedeniyle görevli 2 polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Çıkarıldıkları mahkemece polis memurlarından biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

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