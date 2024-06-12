Çanakkale Valiliğinden kaza yerinden kaçan kişilere polisin müdahalesiyle ilgili açıklama:
Çanakkale Valiliği, Çan ilçesinde trafik kazasına karıştıktan sonra olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması sırasında yaşanan olayla ilgili görevden uzaklaştırılan 2 polis memurundan birinin tutuklandığını duyurdu.
Çanakkale Valiliği, Çan ilçesinde trafik kazasına karıştıktan sonra olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması sırasında yaşanan olayla ilgili görevden uzaklaştırılan 2 polis memurundan birinin tutuklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 11 Haziran Salı günü saat 00.30 sularında trafik kazası yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Kazaya karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması sırasında görevli ekiplerimizin yaptığı davranış hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu tutumları nedeniyle görevli 2 polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Çıkarıldıkları mahkemece polis memurlarından biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."
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