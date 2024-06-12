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        Çanakkale Boğazı'nda bulunan 109 yıllık mayın SAS personelince imha edildi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde denizde bulunan ve 1915 yılındaki Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı belirlenen mayın edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:35
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        Çanakkale Boğazı'nda bulunan 109 yıllık mayın SAS personelince imha edildi
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde denizde bulunan ve 1915 yılındaki Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı belirlenen mayın edildi.

        Çanakkale Boğazı'nda, Kemal Paşa Mahallesi Yeni Kordon Sahili mevkisinde yüzerken denizdeki mayını fark eden kişi, durumu belediyeye bildirdi.

        Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama ve Kurtarma Timi (DEGAK) bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, bölgede yaptıkları dalışta mühimmatın, 109 yıl önceki Çanakkale Savaşları dönemine ait olduğunu belirledi.

        Ardından mayının imhası için bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi. SAS personeli, yaptıkları kontrollü mühadaleyle mayını etkisiz hale getirerek imha etti.

        Bu işlem sırasında belediyeden vatandaşlara pencere kenarlarında durmamaları yönünde uyarı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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