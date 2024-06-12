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        Çanakkale'de köyde otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde köyde çıkan ot yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:52
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        Çanakkale'de köyde otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde köyde çıkan ot yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Beypınar köyünde vatandaşlarca kaynak yapılırken kısa devre yapan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımlar otları tutuşturdu.

        Otluk alandaki yangının kısa sürede büyümesi üzerine köye Biga ve Lapseki belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yangınla mücadele görevlileri sevk edildi.

        Köylülerin de yardımıyla müdahale edilen yangın, evlere sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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