Çanakkale'de köyde otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde köyde çıkan ot yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde köyde çıkan ot yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Beypınar köyünde vatandaşlarca kaynak yapılırken kısa devre yapan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımlar otları tutuşturdu.
Otluk alandaki yangının kısa sürede büyümesi üzerine köye Biga ve Lapseki belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yangınla mücadele görevlileri sevk edildi.
Köylülerin de yardımıyla müdahale edilen yangın, evlere sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
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