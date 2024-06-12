GÜNCELLEME - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.

Bölgede şiddetli bir rüzgar olmamasının avantaj oluşturduğunu belirten Aktaş, "Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

- 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor

Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

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