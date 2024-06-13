Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı Yalova köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Bayramın en şanslı koçu
        Bayramın en şanslı koçu
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Milli coşku
        Milli coşku
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması

        Benzer Haberler

        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu" Ayvacık'ta
        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu" Ayvacık'ta
        Çanakkale'de orman yangını (3)
        Çanakkale'de orman yangını (3)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de köyde otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
        Çanakkale'de köyde otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
        Lapseki'de avlanması yasak 3,5 ton kum şırlanı ele geçirildi
        Lapseki'de avlanması yasak 3,5 ton kum şırlanı ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor