Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.​​​​​​​

İlçeye bağlı Yalova köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.