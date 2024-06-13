Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Yalova köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.