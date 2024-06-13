Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çetmi köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

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