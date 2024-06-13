Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Çetmi köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ormanlık alana yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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