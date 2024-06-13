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        Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:55
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        Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Çetmi köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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