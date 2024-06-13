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        GÜNCELLEME - Ezine'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:55
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        GÜNCELLEME - Ezine'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kızılköy yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına 3 uçak ve 3 helikopterle havadan, 13 arazöz ile 2 ilk müdahale, 6 su ikmal, 3 itfaiye, 9 hizmet aracı, dozer ve 340 personelle karadan müdahalede bulunuldu. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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