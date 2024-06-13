GÜNCELLEME - Ezine'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Kızılköy yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ormanlık alana yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 uçak ve 3 helikopterle havadan, 13 arazöz ile 2 ilk müdahale, 6 su ikmal, 3 itfaiye, 9 hizmet aracı, dozer ve 340 personelle karadan müdahalede bulunuldu. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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