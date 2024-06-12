Çanakkale'de polise mukavemet gösteren iki şüpheli tutuklandı

Onur A. ve Anıl G, kendilerini durduran polislerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, polislere mukavemet gösterdi. Polisler ve şüpheliler arasında yaşanan tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Polisler, arbede esnasında zor kullanarak şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Çan'da 11 Haziran'da trafik kazasına karışan orman muhafaza memurları Onur A. ve Anıl G, olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından durduruldu.

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