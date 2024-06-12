Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de polise mukavemet gösteren iki şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde trafik kazası yapıp kaçtıktan sonra kendilerini durduran polislere mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 00:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de polise mukavemet gösteren iki şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde trafik kazası yapıp kaçtıktan sonra kendilerini durduran polislere mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

        Çan'da 11 Haziran'da trafik kazasına karışan orman muhafaza memurları Onur A. ve Anıl G, olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından durduruldu.

        Onur A. ve Anıl G, kendilerini durduran polislerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, polislere mukavemet gösterdi. Polisler ve şüpheliler arasında yaşanan tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Polisler, arbede esnasında zor kullanarak şüphelileri etkisiz hale getirdi.

        Arbedeye ilişkin yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.

        Yaşanan olay sonrası görevden uzaklaştırılan 2 polis memurundan biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (4)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (4)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (3)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (3)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (2)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (2)
        GÜNCELLEME - Ezine'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Ezine'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor
        Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor
        Çanakkale'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
        Çanakkale'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı