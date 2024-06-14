Bayramın birinci gününe kadar ağır tonajlı araçların Çanakkale'den İzmir yönüne geçişi yasaklandı

Çanakkale'de, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 14-16 Haziran tarihlerinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların il merkezinden İzmir istikametine geçişleri yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, şehir merkezinden İzmir istikametine geçişlerinin tedbirler kapsamında yasaklandığı belirtildi.

Çanakkale-Ezine ve Ayvacık-Küçükkuyu yollarında depolama alanlarının belirlendiği ifade edilen duyuruda, polis ekiplerince, belirtilen araçların beklemelerine olanak sağlanacağı aktarıldı.

Araçların, Çanakkale-Ezine yolunda Çanakkale Merkez Terminal (D200-01 Devlet Karayolu km 0), Yenimahalle Kapalı Akaryakıt İstasyonu (D550-04 Devlet Karayolu km 22), Sarımsakçı Köprüsü Tır Park Alanında (D550-04 Devlet Karayolu km 41), Ayvacık-Küçükkuyu yolunda ise Hypco Akaryakıt İstasyonu (D550-05 Devlet Karayolu km 10)

Çelik Petrol Ofisi Akaryakıt İstasyonu (D550-05 Devlet Karayolu km 20), Aytemiz Akaryakıt İstasyonunda (D550-05 Devlet Karayolu km 23) bekleyebileceği kaydedildi.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan araçların en az süreyle seyirlerine izin verileceği duyuruldu.