Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bayramın birinci gününe kadar ağır tonajlı araçların Çanakkale'den İzmir yönüne geçişi yasaklandı

        Çanakkale'de, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 14-16 Haziran tarihlerinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların il merkezinden İzmir istikametine geçişleri yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 07:27 Güncelleme: 14.06.2024 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramın birinci gününe kadar ağır tonajlı araçların Çanakkale'den İzmir yönüne geçişi yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 14-16 Haziran tarihlerinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların il merkezinden İzmir istikametine geçişleri yasaklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, şehir merkezinden İzmir istikametine geçişlerinin tedbirler kapsamında yasaklandığı belirtildi.

        Çanakkale-Ezine ve Ayvacık-Küçükkuyu yollarında depolama alanlarının belirlendiği ifade edilen duyuruda, polis ekiplerince, belirtilen araçların beklemelerine olanak sağlanacağı aktarıldı.

        Araçların, Çanakkale-Ezine yolunda Çanakkale Merkez Terminal (D200-01 Devlet Karayolu km 0), Yenimahalle Kapalı Akaryakıt İstasyonu (D550-04 Devlet Karayolu km 22), Sarımsakçı Köprüsü Tır Park Alanında (D550-04 Devlet Karayolu km 41), Ayvacık-Küçükkuyu yolunda ise Hypco Akaryakıt İstasyonu (D550-05 Devlet Karayolu km 10)

        Çelik Petrol Ofisi Akaryakıt İstasyonu (D550-05 Devlet Karayolu km 20), Aytemiz Akaryakıt İstasyonunda (D550-05 Devlet Karayolu km 23) bekleyebileceği kaydedildi.

        Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan araçların en az süreyle seyirlerine izin verileceği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (4)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (4)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (3)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (3)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (2)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (2)
        GÜNCELLEME - Ezine'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Ezine'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor
        Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor
        Çanakkale'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
        Çanakkale'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı