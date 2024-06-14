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        Araştırma merkezinde yetiştirilen 350 ıstakoz yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinin azalan ıstakoz popülasyonunu artırmak için 2021 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Deniz Canlıları Araştırma Uygulama Merkezi'nde yetiştirilen 350 yavru denizle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:03
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        Araştırma merkezinde yetiştirilen 350 ıstakoz yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinin azalan ıstakoz popülasyonunu artırmak için 2021 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Deniz Canlıları Araştırma Uygulama Merkezi'nde yetiştirilen 350 yavru denizle buluşturuldu.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Boğazı'nda üniversitenin Dardanos Yerleşkesi'ndeki Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesine bağlı merkezde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, anaç bir ıstakozdan elde edilen 2 ay ila 2 yaşlarındaki yavruları, 5 metre derinlikteki resife bırakacaklarını söyledi.

        Istakoz neslinin kirlilikten dolayı tükenme durumuna geldiğine dikkati çeken Erenoğlu, AR-GE merkezi olan bu birimde yürütülen sosyal sorumluluk projesinin, akademisyenlerin çalışmalarının toplumsal katkıya dönüştürülmesinde büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

        Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit de dünyada nüfus artışına bağlı olarak kentleşme ve endüstriyel gelişmenin doğal kaynaklar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu, özellikle deniz ekosistemine yönelik bu etkinin kıyı bölgelerde daha fazla hissedildiğini anlattı.

        Projeyle, doğal stokların desteklenmesi ve aşamalı olarak ıstakozları denize salmayı amaçladıklarını bildiren Yiğit, "Bunu da aslında 2023'ten beri uyguladığımız yöntemlerle başarmış durumdayız. Istakozların denizi yeniden canlandırmanın yanı sıra üretim sistemlerine de entegre edilebileceği sonucuna vardık. Istakoz üretimiyle ciddi anlamda ülkemize ekonomik katkı sağlanabileceğini düşünüyoruz." dedi.

        - "Amacımız kendi kendine üreyebilen küçük stoklar oluşturmak"

        Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ise üniversite olarak 8 yıldır denizlerde azalan biyoçeşitliliğe vurgu yapmak ve farkındalık yaratmak için sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini belirtti.

        Bu kapsamda ilk 4 yıl denizlerde azalan balık miktarını vurgulamak amacıyla balık üretip denize saldıklarını, 4 senedir de sahip olduğu ekonomik değere bağlı olarak son derece büyük bir avcılık baskısına maruz kalan ıstakozları denize bıraktıklarını dile getiren Önal, şu bilgileri verdi:

        "Istakoz eskiden bu bölgede çok fazlaymış. Çanakkale Boğazı'ndan başlayarak Marmara'nın güneyi, Biga, Bandırma hatta İzmit Körfezi'ne kadar olan bölgede çok fazla ıstakoz varmış. Istakozları eski bolluğuna ve bereketine kavuşturmak istiyoruz. Nihai amacımız kendi kendine üreyebilen küçük stoklar oluşturmak. İlk 3 sene bir midye çiftliğinde yaptık. Bu sene de Dardanos açığında yaklaşık 5 metrelerde bir resif alanımız var. Bu sene oraya 350 yavru bırakıyoruz. Umudumuz bu resif alanında o bölgeye tutunmaları. Büyüyerek, hayatta kalarak popülasyona katkı sağlayacak canlılar oluşturmayı amaçlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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