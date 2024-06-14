Çanakkale'de polis, öğrencileri akran zorbalığı konusuda bilgilendirdi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce "Geleceğimiz Güvende Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine akran zorbalığı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce "Geleceğimiz Güvende Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine akran zorbalığı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, 12 ilkokul ve 14 ortaokul olmak üzere 26 okulda 2 bin 616 öğrenci, polis meslek tanıtımı ve akran zorbalığı konularında bilgilendirildi.
Proje kapsamında 6 okuldan 300 öğrencinin İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edildiği proje, 2023-2024 eğitim öğretim yılının bitimiyle sona erdi.
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