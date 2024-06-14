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        Çanakkale'de polis, öğrencileri akran zorbalığı konusuda bilgilendirdi

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce "Geleceğimiz Güvende Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine akran zorbalığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:07
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        Çanakkale'de polis, öğrencileri akran zorbalığı konusuda bilgilendirdi
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce "Geleceğimiz Güvende Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine akran zorbalığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, 12 ilkokul ve 14 ortaokul olmak üzere 26 okulda 2 bin 616 öğrenci, polis meslek tanıtımı ve akran zorbalığı konularında bilgilendirildi.

        Proje kapsamında 6 okuldan 300 öğrencinin İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edildiği proje, 2023-2024 eğitim öğretim yılının bitimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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