Çanakkale'de polis, öğrencileri akran zorbalığı konusuda bilgilendirdi

Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, 12 ilkokul ve 14 ortaokul olmak üzere 26 okulda 2 bin 616 öğrenci, polis meslek tanıtımı ve akran zorbalığı konularında bilgilendirildi.

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