Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'deki okullarda öğrenciler karnelerini aldı

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Arıburun İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'deki okullarda öğrenciler karnelerini aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Arıburun İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

        İl genelinde 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 8 bin 727 okul öncesi, 25 bin 97 ilkokul, 24 bin 88 ortaokul, 23 bin 107 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere 81 bin 19 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Vali Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Arıburnu İlkokulunda düzenlenen karne törenine beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven, Arıburun İlkokulu Müdürü Mehmet Çetin, öğretmenler, öğrenciler ve aileleriyle katıldı.

        Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Aktaş, başarılarından dolayı tebrik ederek karnelerini verdi.

        Yaz tatillerini verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Aktaş, "Yaz tatili sürecinizde bol bol dinlenin, tatilinizi verimli geçirin. Sizleri tebrik ediyorum, ailelerinizle güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.

        Öğretmenlere teşekkür eden Aktaş, yaz tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        TSK ve ilgili kurumlardan Marmara Depremi tatbikatı!
        TSK ve ilgili kurumlardan Marmara Depremi tatbikatı!
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de polis, öğrencileri akran zorbalığı konusuda bilgilendirdi
        Çanakkale'de polis, öğrencileri akran zorbalığı konusuda bilgilendirdi
        Araştırma merkezinde yetiştirilen 350 ıstakoz yavrusu Çanakkale Boğazı'na b...
        Araştırma merkezinde yetiştirilen 350 ıstakoz yavrusu Çanakkale Boğazı'na b...
        Bayramın birinci gününe kadar ağır tonajlı araçların Çanakkale'den İzmir yö...
        Bayramın birinci gününe kadar ağır tonajlı araçların Çanakkale'den İzmir yö...
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (4)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (4)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (3)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (3)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (2)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (2)