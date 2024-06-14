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        Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı

        Çanakkale merkezli 3 ilde 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturmayla bağlantılı operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri hakkında tutuklama kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:09
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        Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı
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        Çanakkale merkezli 3 ilde 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturmayla bağlantılı operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri hakkında tutuklama kararı verildi.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şubesi ekiplerince önceki aylarda Çanakkale'de 2, Muğla ve İzmir'de birer operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ekiplerin, 5 araç, 37 can yeleği, 10 şambrel, 6 şişirme pompası ile 139 bin lira ve 200 dolar ele geçirdiği operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı.

        Polis tarafından soruşturmanın devamı niteliğinde yapılan eş zamanlı operasyonda göçmen kaçakçılığı şüphelisi S.E. İstanbul'da, şoför B.S. ise Çanakkale'de gözaltına alındı.

        S.E'nin evinde yapılan aramada av tüfeği, 14 fişek ve suç geliri olduğu değerlendirilen 2 bin 600 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S, savcılık sorgusu sonrası salıverildi.

        S.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu kararla, soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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