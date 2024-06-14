Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Çanakkale'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma programı, Vali İlhami Aktaş'ın ev sahipliğinde Deniz Polisevi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de bayramlaşma töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma programı, Vali İlhami Aktaş'ın ev sahipliğinde Deniz Polisevi'nde gerçekleştirildi.

        Bayramlaşma programına, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile mesleki odaları temsilcileri, protokol üyeleri, şehit aileleri ile gazi derneklerinin üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ve vatandaşlarla bayramlaşan Vali Aktaş, Kurban Bayramı'nı mutlu ve huzurlu geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Otoyol ve sınır kapılarında yoğunluk
        Otoyol ve sınır kapılarında yoğunluk
        Muğla'da başladı, Denizli'ye sıçradı!
        Muğla'da başladı, Denizli'ye sıçradı!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Serinleten saklı cennet
        Serinleten saklı cennet
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı soruşturmasında bir şüpheli daha tutu...
        Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı soruşturmasında bir şüpheli daha tutu...
        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü Çanakkale'de kutl...
        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü Çanakkale'de kutl...
        Çanakkale'de yangın riski ve dane kaybına karşı tarım makineleri sıkı takib...
        Çanakkale'de yangın riski ve dane kaybına karşı tarım makineleri sıkı takib...
        Çanakkale'deki okullarda öğrenciler karnelerini aldı
        Çanakkale'deki okullarda öğrenciler karnelerini aldı
        Çanakkale'de polis, öğrencileri akran zorbalığı konusuda bilgilendirdi
        Çanakkale'de polis, öğrencileri akran zorbalığı konusuda bilgilendirdi
        Araştırma merkezinde yetiştirilen 350 ıstakoz yavrusu Çanakkale Boğazı'na b...
        Araştırma merkezinde yetiştirilen 350 ıstakoz yavrusu Çanakkale Boğazı'na b...