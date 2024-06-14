Çanakkale'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ve vatandaşlarla bayramlaşan Vali Aktaş, Kurban Bayramı'nı mutlu ve huzurlu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bayramlaşma programına, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile mesleki odaları temsilcileri, protokol üyeleri, şehit aileleri ile gazi derneklerinin üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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