Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü Gelibolu'da kutlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 670. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:51 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü Gelibolu'da kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 670. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen törenin ardından, kutlamalara Gelibolu'da devam edildi. Çardak'taki törene katılan protokol üyeleri ve davetliler, deniz aracıyla temsili olarak Anadolu'dan Rumeli'ye geçti.

        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve davetlileri taşıyan deniz aracı, mehteran eşliğinde Gelibolu İskelesi'ne yanaştı.

        Atatürk Kültür Merkezi önündeki kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Gazi Süleyman Paşa'nın biyografisinin okunduğu programda, Türklerin Rumeli'ye geçişlerinin tarihteki önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Tören, halk oyunları ve mehteran gösterisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de bayramlaşma töreni düzenlendi
        Çanakkale'de bayramlaşma töreni düzenlendi
        Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı soruşturmasında bir şüpheli daha tutu...
        Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı soruşturmasında bir şüpheli daha tutu...
        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü Çanakkale'de kutl...
        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü Çanakkale'de kutl...
        Çanakkale'de yangın riski ve dane kaybına karşı tarım makineleri sıkı takib...
        Çanakkale'de yangın riski ve dane kaybına karşı tarım makineleri sıkı takib...
        Çanakkale'deki okullarda öğrenciler karnelerini aldı
        Çanakkale'deki okullarda öğrenciler karnelerini aldı
        Çanakkale'de polis, öğrencileri akran zorbalığı konusuda bilgilendirdi
        Çanakkale'de polis, öğrencileri akran zorbalığı konusuda bilgilendirdi