Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü Gelibolu'da kutlandı

Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen törenin ardından, kutlamalara Gelibolu'da devam edildi. Çardak'taki törene katılan protokol üyeleri ve davetliler, deniz aracıyla temsili olarak Anadolu'dan Rumeli'ye geçti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 670. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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