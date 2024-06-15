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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:41
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Karaömerler köyü Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

        Havadan 6 uçak ve 3 helikopter, karadan 16 arazözle müdahale edilen yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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