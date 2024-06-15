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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:18 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:18
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Pınarbaşı köyündeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ilk müdahale araçları ve arazözlerle ekipler sevk edildi.

        Köylülerin de traktörlerle destek verdiği ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Yaklaşık 4 dönüm arazinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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