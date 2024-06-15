Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Yaklaşık 4 dönüm arazinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Köylülerin de traktörlerle destek verdiği ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ilk müdahale araçları ve arazözlerle ekipler sevk edildi.

Pınarbaşı köyündeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.