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        Çanakkale'de zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde 10 dönüm zirai alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 20:04 Güncelleme: 15.06.2024 - 20:06
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        Çanakkale'de zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde 10 dönüm zirai alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü.

        Çan'ın Çomaklı köyü Kışlalar mevkisindeki zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Çan Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 10 dönüm zirai alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
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