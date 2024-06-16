Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
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