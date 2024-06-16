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        Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 07:07 Güncelleme: 16.06.2024 - 07:11
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        Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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