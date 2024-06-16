İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı

Turan'a, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Yakup Uzun ve önceki dönem Lapseki Belediye Bakanı Eyüp Yılmaz da eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Turan ve beraberindekiler daha sonra Kaymakamlıkça düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

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