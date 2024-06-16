Çan'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Uzunalan köyünde kurban kesimine gelen Şerafettin Y'nin kullandığı 17 ZE 999 plakalı otomobil, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Sürücü tedbir amaçlı Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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