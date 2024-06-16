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        Çan'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:33
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        Çan'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Uzunalan köyünde kurban kesimine gelen Şerafettin Y'nin kullandığı 17 ZE 999 plakalı otomobil, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

        Yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        Sürücü tedbir amaçlı Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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