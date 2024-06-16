Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekipleri, lastik bot içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

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