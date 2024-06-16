Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 22:26 Güncelleme: 16.06.2024 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Assos yönünden Ayvacık ilçe merkezine giden Arda Ünal'ın kullandığı 34 HKT 764 plakalı otomobil, karşı şeride geçmek için tali yoldan çıkan Vahdettin Çakır idaresindeki 17 PA 895 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Çakır Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken araçta bulunan kurban etlerinin çarpışma esnasında çevreye dağıldığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1-1 paylaştılar!
        1-1 paylaştılar!
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        Eriksen'in dönüşü!
        Eriksen'in dönüşü!
        Vefa örneği
        Vefa örneği
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
        Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın 17 ek feribot seferi yapılacak
        Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın 17 ek feribot seferi yapılacak
        Çan'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çan'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mehmetçik bayramda da görevde
        Mehmetçik bayramda da görevde
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı