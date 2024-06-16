Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Assos yönünden Ayvacık ilçe merkezine giden Arda Ünal'ın kullandığı 34 HKT 764 plakalı otomobil, karşı şeride geçmek için tali yoldan çıkan Vahdettin Çakır idaresindeki 17 PA 895 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Çakır Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken araçta bulunan kurban etlerinin çarpışma esnasında çevreye dağıldığı görüldü.
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