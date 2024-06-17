İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayram ziyaretlerinde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Turan, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Personelin bayramlarını tebrik eden Turan, bayramın hayırlara ve güzel günlere vesile olması dileğinde bulundu.

Bülent Turan ardından Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı emniyet botunu ziyaret ederek bayram mesaisi yapan personelle bir araya geldi.