Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayram ziyaretlerinde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 09:42 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayram ziyaretlerinde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Turan, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

        Personelin bayramlarını tebrik eden Turan, bayramın hayırlara ve güzel günlere vesile olması dileğinde bulundu.

        Bülent Turan ardından Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı emniyet botunu ziyaret ederek bayram mesaisi yapan personelle bir araya geldi.

        Görevli personellerle bir süre sohbet eden Turan, personelin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, çalışanlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

        Buradan İl Jandarma Komutanlığına geçen Turan, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

        Ziyaretlerde, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Ukrayna Barış Zirvesi'ni eleştirdi
        Ukrayna Barış Zirvesi'ni eleştirdi
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        Palet imalathanesinde yangın
        Palet imalathanesinde yangın
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        Otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı
        Otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı
        1-1 paylaştılar!
        1-1 paylaştılar!
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        Vefa örneği
        Vefa örneği
        Eriksen'in dönüşü!
        Eriksen'in dönüşü!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
        Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın 17 ek feribot seferi yapılacak
        Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın 17 ek feribot seferi yapılacak
        Çan'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çan'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mehmetçik bayramda da görevde
        Mehmetçik bayramda da görevde