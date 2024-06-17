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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayramlaşmada konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, seçimlerde birçok ilçenin milletin tercihiyle beraber belediye yönetimlerini değiştirdiğini belirterek, "Terörle ilişkisi olan özel durumlar hariç olmak üzere, bütün belediyelere sonsuz saygımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:26
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayramlaşmada konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, seçimlerde birçok ilçenin milletin tercihiyle beraber belediye yönetimlerini değiştirdiğini belirterek, "Terörle ilişkisi olan özel durumlar hariç olmak üzere, bütün belediyelere sonsuz saygımız var." dedi.

        Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çan Kaymakamlığının düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

        Burada konuşan Bülent Turan, bayramların önemine değinerek, "Hep derler ya 'eski bayramlar' diye, bunu kullanmamak lazım ve bugünü yaşamak lazım. Bugünün şartlarını değerlendirip iyi bayram yapmak lazım. İmkanı olan büyüklerine gitsin ziyaret etsin, olmayan telefonla büyükleriyle buluşsun. 'Eski bayram' diye dert edeceğimize, bugünkü bayramları iyi hale getirmeye çalışalım." ifadesini kullandı.

        - "Ekmekle oynamayın, ekmekle oynayanın derdi bitmez"

        Turan, son dönemde bazı belediyelerdeki işten çıkarmaları eleştirerek, şunları kaydetti:

        "Seçimlerde bir çok ilçe, milletin tercihiyle beraber belediye yönetimlerini değiştirdi. Terörle ilişkisi olan özel durumlar hariç olmak üzere, bütün belediyelere sonsuz saygımız var. Ne olur, işçi kavgası, siyasi görüşünden dolayı personeline zulmetme, işten kovma, yer değiştirme, ota çöpe gönderme gibi bize yakışmayan işleri hiç bir başkanımızın yapmaması lazım. 14 yıl vekillik yaptım, çok siyasi polemiğe girdim. Kimse bana 'siyasi görüşünden dolayı işten attırdı, tayin yaptırdı' diyemedi hamdolsun. Çanakkale'nin 12 belediye başkanına da davette bulunuyorum. Ekmekle oynamayın, ekmekle oynayanın derdi bitmez."

        Milletvekilliği döneminde Çan'a çok güzel hizmetlerde bulunduklarını belirten Turan, "Çan'ın OSB çalışması, kamu binalarının yenileme çalışmaları, farklı tarım bölgelerinin kurulması ile ilgili çalışmalarımız vardı. Hepsiyle ilgili takibini yapalım. Vekillerimiz başta tüm ilgilileri sıkıştıralım." diye konuştu.

        Bayramlaşma programına Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti Çan İlçe Başkanı Sadi Yağlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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