Çanakkale'de tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kozlu Altı köyü mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip sevk edildi.

Köylülerin de traktörlerle destek verdiği ekipler, yangına havadan 2 helikopter ve 4 uçakla müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.