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        Çanakkale Valiliği orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı

        Çanakkale Valilğince, orman yangınları konusunda vatandaşların duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:57
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        Çanakkale Valiliği orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı
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        Çanakkale Valilğince, orman yangınları konusunda vatandaşların duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üstünde seyrettiği belirtildi.

        Buna ilave olarak rüzgarın fırtına şiddetine ulaşmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Artan hava sıcaklıkları ve kuvvetli rüzgar, orman yangınları açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Milli servetimiz olan ormanlarımıza sahip çıkmak adına vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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