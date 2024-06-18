Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik personeliyle bayramlaştı

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığında görev yapan personelle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:04 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik personeliyle bayramlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığında görev yapan personelle bayramlaştı.

        Turan, bayramda görev yapan İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı personeliyle bir araya geldi.

        Personelin bayramlarını kutlayan Turan, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Bizim devletimiz, köklü ve gelenekleri olan bir devlettir. Alışkanlıkları, ritüelleri, kendine ait bir tarzı vardır. Kamu görevi yapanlar, aynı fedakarlığı paylaşan insanlar giderek bir aile olurlar. Bugün de güzel bir devlet geleneğini ifa ettik. Aziz milletimizin güvenliğinden sorumlu köklü kurumlarımız emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın mensuplarıyla bayramlaştık, aynı çatı altında bu ülkeye hizmet etmenin duygudaşlığını, gururunu paylaştık. Şehadet dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bu ülkeye hizmet eden tüm polislerimizin, jandarmalarımızın, sahil güvenlik personeli leventlerimizin, tüm Mehmetçiklerimizin ve tüm kamu personelimizin bayramı mübarek olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        Eve balkondan girip darp etti! 1 yıl ceza aldı
        Eve balkondan girip darp etti! 1 yıl ceza aldı
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı

        Benzer Haberler

        Çanakkale Valiliği orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı
        Çanakkale Valiliği orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayramlaşmada konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayramlaşmada konuştu: