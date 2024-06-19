Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'de yangın bölgesindeki çalışmaları takip etti

Devam eden Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi.

Helikopterden yangın bölgesini inceleyen ve Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgi alan Yumaklı, daha sonra yangın bölgesine gitti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde süren yangına müdahale çalışmalarını gece boyunca takip etti.

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