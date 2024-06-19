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        Çanakkale'de yangın tedbirleri kapsamında hasat saatleri kısıtlandı

        Çanakkale Valiliği, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla biçerdöver, hasat ve balya bağlama işlerinin 22 Haziran'a kadar günde 5 saatle kısıtlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:16 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:16
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        Çanakkale'de yangın tedbirleri kapsamında hasat saatleri kısıtlandı
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        Çanakkale Valiliği, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla biçerdöver, hasat ve balya bağlama işlerinin 22 Haziran'a kadar günde 5 saatle kısıtlandığını açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale ve ilçelerinde bu yıl meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal (biçerdöver ve balya makinesi vb.) kaynaklı olduğu belirtildi.

        İl genelinde hasat sezonu boyunca balya makinelerinin, samanın parçalanması amacıyla takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olabilen "haşbay" adlı parçanın sökülerek kullanılmasına izin verileceği bildirilen açıklamada, "23 Haziran'a kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 19-22 Haziran'da sabah saat 06.00'da başlayıp 11.00'de son verilmesi hususunda karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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