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        Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan tamamen ziyarete açıldı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormana sıçrayan anız yangınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 18 Haziran'da girişlerin durdurulduğu, dün bir bölümüne izin verilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tamamen ziyarete açıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 09:53 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:53
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        Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan tamamen ziyarete açıldı
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormana sıçrayan anız yangınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 18 Haziran'da girişlerin durdurulduğu, dün bir bölümüne izin verilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tamamen ziyarete açıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat'taki yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan'ın yeniden ziyarete açıldığı ifade edildi.

        Eceabat ilçesi Kumköy yakınında 18 Haziran'da anız yangını ormana sıçramış, 575 hektar alanı etkileyen yangın havadan ve karadan müdahaleyle 24 saatte kontrol altına alınmıştı. Yangının başladığı gün Tarihi Alan'a girişler durdurulmuş, dün sabah ise sadece güney hattı ziyarete açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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