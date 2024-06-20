Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan tamamen ziyarete açıldı

Eceabat ilçesi Kumköy yakınında 18 Haziran'da anız yangını ormana sıçramış, 575 hektar alanı etkileyen yangın havadan ve karadan müdahaleyle 24 saatte kontrol altına alınmıştı. Yangının başladığı gün Tarihi Alan'a girişler durdurulmuş, dün sabah ise sadece güney hattı ziyarete açılmıştı.

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