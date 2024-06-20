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        İhracat ürünü tescilli Lapseki şeftalisinde hasat başladı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt içi ve yurt dışı pazarında ilgi gören şeftalinin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:25 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:25
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        İhracat ürünü tescilli Lapseki şeftalisinde hasat başladı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt içi ve yurt dışı pazarında ilgi gören şeftalinin hasadına başlandı.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında coğrafi işaret tescili yapılmasıyla marka değeri artan "Lapseki şeftalisi", her sene haziran ayının ortasından eylül sonuna kadar hasat ediliyor.

        Lapseki'nin verimli topraklarında yaklaşık 40 bin dekar alanda 3 milyon civarındaki ağaçtan hasat edilen şeftalinin büyük bölümü Almanya, Fransa ve İspanya'ya gönderiliyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AA muhabirine, şeftalinin 40'a yakın çeşidinin bulunduğunu söyledi.

        Coğrafi işaret tesciliyle Lapseki şeftalisinin farklılığının ortaya konulduğunu belirten Kaçan, "Sezon güzel başladı ve devam ediyor. İlçemiz geçiş ikliminin özelliklerini taşıyor, toprak yapısı farklı. Üreticilerimizin yetiştirmede bilinçli olması bizi şeftali konusunda başa taşıyor. İlçemizde yetişen ürünler İstanbul piyasasına gidiyor. İhracatçı firmalar gelmeye başladı." diye konuştu.

        Kaçan, ilçede bu yıl şeftali ve nektarin üretiminin 150 bin tonu aşmasının beklendiğini anlattı.

        Lapseki şeftalisinin geçen yıl yaklaşık 90 bin tonunun ihraç edildiğini dile getiren Kaçan, "Bu yıl daha fazla yani 110 bin ton civarı ihracat bekliyoruz. Toprak yapısı ve rüzgarının etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli Lapseki şeftalisi, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Aroması, büyüklüğü ve görüntüsüyle öne çıkan Lapseki şeftalisi, özellikle Rusya gibi ülkelerde rağbet görüyor." dedi.

        Yeniceköy'de babasıyla meyve üretimi yapan Ali Cankara da yaklaşık 90 dönüm alandaki şeftali ağaçlarında verimin geçen seneye göre daha iyi olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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