Çanakkale'de denize giren 22 yaşındaki kişi boğuldu
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde boğulan gencin cesedine ulaşıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde boğulan gencin cesedine ulaşıldı.
Çardak beldesindeki Kum Adası'nda denize giren Muharrem Karaman (22), bir süre sonra gözden kayboldu.
Gencin arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma, polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, boğulan Karaman'ın cansız bedenini bularak sudan çıkardı.
Gencin cenazesi, Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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