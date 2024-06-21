Ezine'deki orman yangını sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ezine ilçesine bağlı Aladağ köyü civarındaki orman yangınının ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındğını hatırlattı.

Bölgedeki soğutma çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Vali Aktaş, "Yangın sahasındaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yangın tamamen söndürülünceye kadar can ve mal güvenlikleri açısından dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Çanakkale Valiliği olarak yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, orman teşkilatımız başta olmak üzere yangın süresince görev alan tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

Vali İlhami Aktaş, bölgenin yangına çok hassas bir dönemde bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Son değerlendirmelere göre, ilimizde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hamleli kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Artan hava sıcaklıkları ve kuvvetli rüzgar orman yangınları açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Milli servetimiz olan ormanlarımıza sahip çıkmak adına vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir. Bugünden itibaren cumartesi sabaha kadar ilimizde yangınlar açısından her zamankinden daha hassas bir durum var. Tüm kurumlarımızın teyakkuzda olması önem arz etmektedir."