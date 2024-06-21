Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 03:17 Güncelleme: 21.06.2024 - 03:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Barınma ve Lojistik Daire Başkanı Ayhan Işık, Ayvacık Kaymakamı Dr. Salih Sak, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, AFAD Çanakkale İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve diğer ilgililerle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

        Aktaş, AA muhabirine, kentte rüzgarlı bir havanın hakim olduğunu belirterek, "Maalesef şu anda bulunduğumuz yerde de olduğu gibi Çanakkale'de rüzgarlı bir hava hakim. Bu rüzgarlı hava sıcaklığının artışıyla birlikte orman yangını sayımız maalesef arttı." dedi.

        Tüm ekiplerin cansiperane şekilde mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

        "Ezine'deki yangınla mücadele devam ederken ve soğutma çalışmaları başlamışken Ayvacık ilçemizin Çamköy köyünde bir yangın başladı. Köy merkezinde başlayan yangın, köyün ters tarafına doğru ilerlemeye devam etti. Şu anda tüm arkadaşlarımız sahada. Orman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, tüm araç gereç ve ekipleriyle gerekli müdaheleyi yapıyorlar."

        Köyün boşaltıldığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

        "Köyümüz 30 hane, tüm vatandaşlarımız tahliye edildi. Onları bu gece Ayvacık ilçe merkezinde misafir edeceğiz. Şu anda yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde umuyorum ki kontrol altına alınmış olacaktır. Şu ana kadar yangınla alakalı olumsuz bir durum yok. Herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değildir. Arkadaşlarımız birkaç gündür sürdürdükleri bu mücadeleyi bu gece de Çamköy'de devam ettiriyorlar. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı haberini paylaşacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
        Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
        Tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?

        Benzer Haberler

        Ayvacık'ta orman yangını
        Ayvacık'ta orman yangını
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı
        Çanakkale'de bir orman yangını daha (4)
        Çanakkale'de bir orman yangını daha (4)
        Ezine'deki orman yangını sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor
        Ezine'deki orman yangını sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de bir orman yangını daha (3)
        Çanakkale'de bir orman yangını daha (3)
        Çanakkale'de bir orman yangını daha (2)
        Çanakkale'de bir orman yangını daha (2)