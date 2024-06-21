Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da rıhtımın çöken zeminine lastikleri giren akaryakıt tankeri kurtarıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, rıhtımın çöken bölümüne lastiklerinin girmesi nedeniyle mahsur kalan akaryakıt yüklü tanker kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da rıhtımın çöken zeminine lastikleri giren akaryakıt tankeri kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, rıhtımın çöken bölümüne lastiklerinin girmesi nedeniyle mahsur kalan akaryakıt yüklü tanker kurtarıldı.

        Güneyli köyünde, Saros sahilindeki balıkçılara yakıt vermek üzere dere yatağı rıhtımına gelen özel bir şirkete ait 34 PLD 26 plakalı tanker, rıhtımın ağırlığı kaldıramaması nedeniyle çökünce beton parçaların arasında lastikleri sıkıştı.

        Bunun üzerine tankerdeki yakıt boşaltıldı. Ard tanker bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında

        Benzer Haberler

        Atatürk'ü duygulandıran o destan, Çanakkale Savaşları sırasında tüm cephele...
        Atatürk'ü duygulandıran o destan, Çanakkale Savaşları sırasında tüm cephele...
        Ayvacık'ta orman yangını
        Ayvacık'ta orman yangını
        GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale...
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı
        Çanakkale'de bir orman yangını daha (4)
        Çanakkale'de bir orman yangını daha (4)
        Ezine'deki orman yangını sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor
        Ezine'deki orman yangını sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor