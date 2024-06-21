Gelibolu'da rıhtımın çöken zeminine lastikleri giren akaryakıt tankeri kurtarıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, rıhtımın çöken bölümüne lastiklerinin girmesi nedeniyle mahsur kalan akaryakıt yüklü tanker kurtarıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, rıhtımın çöken bölümüne lastiklerinin girmesi nedeniyle mahsur kalan akaryakıt yüklü tanker kurtarıldı.
Güneyli köyünde, Saros sahilindeki balıkçılara yakıt vermek üzere dere yatağı rıhtımına gelen özel bir şirkete ait 34 PLD 26 plakalı tanker, rıhtımın ağırlığı kaldıramaması nedeniyle çökünce beton parçaların arasında lastikleri sıkıştı.
Bunun üzerine tankerdeki yakıt boşaltıldı. Ard tanker bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarıldı.
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