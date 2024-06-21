Gelibolu'da rıhtımın çöken zeminine lastikleri giren akaryakıt tankeri kurtarıldı

Güneyli köyünde, Saros sahilindeki balıkçılara yakıt vermek üzere dere yatağı rıhtımına gelen özel bir şirkete ait 34 PLD 26 plakalı tanker, rıhtımın ağırlığı kaldıramaması nedeniyle çökünce beton parçaların arasında lastikleri sıkıştı.

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