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        Çanakkale'de 21 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:04
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        Çanakkale'de 21 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları kapsamında Çanakkale'de bir tekneye baskın yapıldı.

        Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, tekneye el konuldu.

        Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen zanlılar E.P. ve Y.B. ise gözaltına alındı. Y.B'nin üzerinde 3 bin 500 dolar ve 16 bin 800 lira ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca, bu kişilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden S.S. ve H.T. savcılık sorgularının ardından salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.K. tutuklandı, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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