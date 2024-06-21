Çanakkale'de 21 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları kapsamında Çanakkale'de bir tekneye baskın yapıldı.

Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, tekneye el konuldu.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen zanlılar E.P. ve Y.B. ise gözaltına alındı. Y.B'nin üzerinde 3 bin 500 dolar ve 16 bin 800 lira ele geçirildi.