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        Gelibolu'da 4. Lavanta Festivali başladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kavakköy Ekoloji Turizm Derneğince bu yıl 4'üncüsü organize edilen Lavanta Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:13 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:13
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        Gelibolu'da 4. Lavanta Festivali başladı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kavakköy Ekoloji Turizm Derneğince bu yıl 4'üncüsü organize edilen Lavanta Festivali başladı.

        Dernek Başkanı Nevzat Aktepe, gazetecilere, festivalin her geçen yıl kazanılan deneyimlerle geliştiğini, buna bağlı olarak ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

        Aktepe, "Güzel bir iş yaptığımızı ve Gelibolu'yu lavanta ile tanıştırdığımızı, burayı ziyaret eden konuklarımızdan anlıyoruz. Etkinliğimizin üzerine her yıl biraz daha farklı objeler eklemeye çalışıyoruz. Etkinliğimiz, 7 Temmuz'da sona erecek. Bu yıl bayrama denk gelmesi de iyi oldu." dedi.

        Festivale oyuncu Murat Ünalmış da katıldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ünalmış, festivale katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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