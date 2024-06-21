Çanakkale Valisi Aktaş, yangından etkilenen bölgede incelemede bulundu
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangından etkilenen bölgeyi ziyaret etti.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangından etkilenen bölgeyi ziyaret etti.
Vali Aktaş, yangının etkilediği Aladağ köyü ve Kiremitoba Mahallesi'ni ziyaret edip vatandaşlarla görüştü.
Köy halkının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Aktaş, ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Yangından etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, devletin her daim vatandaşlarının yanında olduğunu ve ihtiyaçların karşılanacağını kaydetti.
Aktaş, daha sonra Gökçebayır köyünden Ezine'deki yardım çalışmalarına destek vermeye giderken traktörün devrilmesi sonucu yaralanan Ekrem Avcı'yı tedavisinin sürdüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
Yaralının sağlık durumu hakkında bilgi alan Aktaş, Avcı'ya gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür etti.
Vali İlhami Aktaş'a ziyaretlerinde AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Barınma ve Lojistik Daire Başkanı Ayhan Işık, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Bekir Çelen eşlik etti.
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