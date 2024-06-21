Çanakkale Valisi Aktaş, yangından etkilenen bölgede incelemede bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangından etkilenen bölgeyi ziyaret etti.

Vali Aktaş, yangının etkilediği Aladağ köyü ve Kiremitoba Mahallesi'ni ziyaret edip vatandaşlarla görüştü.

Köy halkının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Aktaş, ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangından etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, devletin her daim vatandaşlarının yanında olduğunu ve ihtiyaçların karşılanacağını kaydetti.