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        Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

        Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi için bölgeye ekipler sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:38
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        Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
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        Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi için bölgeye ekipler sevk edildi.

        Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

        Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

        Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

        Çanakkale Boğazı, arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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