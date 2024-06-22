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        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

        Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi, güvenli bölgeye demirletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:38
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        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
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        Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi, güvenli bölgeye demirletildi.

        Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

        Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

        Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

        Tanker arızası nedeniyle bir süre kuzey-güney yönünde transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden açıldı.

        Gemi, römorkörler refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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