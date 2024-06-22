Çanakkale'de toplantıda orman yangınları görüşüldü

Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin görüşlerin ele alındığı toplantı düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Dardanas Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı Ahmet Köle, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel, ilgili kurum müdürleri ve personeli katıldı.

Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangına müdahalede yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesi görüşüldü, olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Vali İlhami Aktaş, yaptığı konuşmada, orman yangınlarının önlenmesi ve risklerin en aza indirilmesi için ilgili kurumların koordineli çalışmasının önemini hatırlatarak, Çanakkale’de havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde orman yangınlarını önlemek için kurumların 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu ifade etti.