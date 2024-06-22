Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de toplantıda orman yangınları görüşüldü

        Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin görüşlerin ele alındığı toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 19:00 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de toplantıda orman yangınları görüşüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin görüşlerin ele alındığı toplantı düzenlendi.

        Vali İlhami Aktaş başkanlığında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Dardanas Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı Ahmet Köle, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel, ilgili kurum müdürleri ve personeli katıldı.

        Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangına müdahalede yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesi görüşüldü, olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Vali İlhami Aktaş, yaptığı konuşmada, orman yangınlarının önlenmesi ve risklerin en aza indirilmesi için ilgili kurumların koordineli çalışmasının önemini hatırlatarak, Çanakkale’de havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde orman yangınlarını önlemek için kurumların 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu ifade etti.

        Aktaş, vatandaşlarının bu süreçte orman yangını risklerine karşı dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası, boğaz trafiği tek yönlü askıya alındı
        Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası, boğaz trafiği tek yönlü askıya alındı
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirleti...
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirleti...
        Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
        Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
        Polise mukavemet ettikleri görüntüler ortaya çıktı
        Polise mukavemet ettikleri görüntüler ortaya çıktı
        Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 2 saatte sönd...
        Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 2 saatte sönd...
        Çanakkale Valisi Aktaş, yangından etkilenen bölgede incelemede bulundu
        Çanakkale Valisi Aktaş, yangından etkilenen bölgede incelemede bulundu