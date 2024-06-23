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        Çanakkale'de kayınpederini öldüren, karısı dahil 4 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de kayınpederini bıçakla öldürdüğü, karısı ve onun yakınlarından 3 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:00
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        Çanakkale'de kayınpederini öldüren, karısı dahil 4 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'de kayınpederini bıçakla öldürdüğü, karısı ve onun yakınlarından 3 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki Kümeevleri mevkisinde gece saatlerinde ailevi nedenlerden çıkan tartışmada C.B, eşi E.B, eşinin babası O.D, dedesi T.A, anneannesi V.A. ve teyzesi G.Ç'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan kayınpeder O.D, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

        C.B. ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı O.S, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 saat sonra Sarıçay çevresinde suç aleti bıçakla yakalandı.

        Gözaltına alınan C.B. ve O.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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