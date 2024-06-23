Çanakkale'de kayınpederini öldüren, karısı dahil 4 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Ağır yaralanan kayınpeder O.D, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çanakkale'de kayınpederini bıçakla öldürdüğü, karısı ve onun yakınlarından 3 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

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