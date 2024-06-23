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        Çanakkale'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Kore Savaşı gazisi Mehmet Yaman'ın cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 17:13 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:13
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        Çanakkale'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Kore Savaşı gazisi Mehmet Yaman'ın cenazesi defnedildi.

        Yaman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Bayramiç Merkez Camisi'ne getirildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, cenaze töreni öncesi Yaman'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yaman'ın tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.

        Yaman'ın naaşı, Güzeltepe Köyü Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Yaman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Erol Günaydın, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale il Başkanı Gökhan Uz, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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