Çanakkale'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Yaman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Erol Günaydın, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale il Başkanı Gökhan Uz, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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