Çanakkale'de kayınpederini öldüren, 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de kayınpederini bıçakla öldürdüğü, karısı ve onun yakınlarından 3 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Çanakkale'de kayınpederini bıçakla öldürdüğü, karısı ve onun yakınlarından 3 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Polis ekiplerince gözaltına alınmalarının ardından emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli C.B. ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı O.S, adliyeye sevk edildi.
O.S, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. C.B. ise çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyi kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.
İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki Kümeevleri mevkisinde 22 Haziran gecesi ailevi nedenlerden çıkan tartışmada C.B, eşi E.B, eşinin babası O.D, dedesi T.A, anneannesi V.A. ve teyzesi G.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan kayınpeder O.D, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Diğer 4 yaralı ise hastanelerde tedaviye alınmıştı.
C.B. ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı O.S, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yaklaşık 2 saat sonra Sarıçay çevresinde suç aleti bıçakla yakalanmıştı.
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