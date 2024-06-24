Çanakkale'de kayınpederini öldüren, 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki Kümeevleri mevkisinde 22 Haziran gecesi ailevi nedenlerden çıkan tartışmada C.B, eşi E.B, eşinin babası O.D, dedesi T.A, anneannesi V.A. ve teyzesi G.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan kayınpeder O.D, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Diğer 4 yaralı ise hastanelerde tedaviye alınmıştı.

O.S, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. C.B. ise çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyi kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Çanakkale'de kayınpederini bıçakla öldürdüğü, karısı ve onun yakınlarından 3 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

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