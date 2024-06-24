Geliboluspor, Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi oldu
Aksaray'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Gençler ve Büyükler Bisiklet Yol Şampiyonası'nda Geliboluspor, Yıldız Kızlar Bisiklet Takımı Türkiye 2'ncisi oldu.
Aksaray'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Gençler ve Büyükler Bisiklet Yol Şampiyonası'nda Geliboluspor, Yıldız Kızlar Bisiklet Takımı Türkiye 2'ncisi oldu.
Türkiye Bisiklet Federasyonunca 272 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Gelibolusporlu sporcular, önemli dereceler elde etti.
Yıldız Kızlar kategorisinde yarışan Yağmur Ecrin Çolakoğlu, iki altın madalya kazanırken, aynı kategoride Geliboluspor Yıldız Kızlar Bisiklet Takımı Türkiye 2'ncisi olmayı başardı.
Zamana karşı yol yarışında 186 sporcu mücadele ederken, Geliboluspor Yıldız Kızlar Bisiklet Takımı'nın sporcuları Yağmur Ecrin Çolakoğlu 1'inci, Hanife Beyaz 14'üncü, Masal Zeynep Dertop 18'inci oldu.
272 bisikletçinin katıldığı 36 kilometrelik uzun yol yarışında ise Yıldız Kızlar kategorisinde Gelibolusporlu sporcular Yağmur Ecrin Çolakoğlu 1'inci, Hanife Beyaz 13'üncü, Masal Zeynep Dertop 15'inciliği elde etti.
Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası takım sıralamasında ise İzmit Başiskele 1'inci, Geliboluspor 2'nci, Sivas Okçuluk SK 3'üncü oldu.
Geliboluspor Bisiklet Takımı şampiyonada 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.
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