Geliboluspor, Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi oldu

Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası takım sıralamasında ise İzmit Başiskele 1'inci, Geliboluspor 2'nci, Sivas Okçuluk SK 3'üncü oldu.

272 bisikletçinin katıldığı 36 kilometrelik uzun yol yarışında ise Yıldız Kızlar kategorisinde Gelibolusporlu sporcular Yağmur Ecrin Çolakoğlu 1'inci, Hanife Beyaz 13'üncü, Masal Zeynep Dertop 15'inciliği elde etti.

Aksaray'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Gençler ve Büyükler Bisiklet Yol Şampiyonası'nda Geliboluspor, Yıldız Kızlar Bisiklet Takımı Türkiye 2'ncisi oldu.

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