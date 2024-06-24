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        Çanakkale'de kıyı balıkçısının bulduğu 109 yıllık top mermisi imha edildi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde amatör kıyı balıkçısı tarafından bulunan eski top mermisi, jandarma timince imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:11 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:11
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        Çanakkale'de kıyı balıkçısının bulduğu 109 yıllık top mermisi imha edildi
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde amatör kıyı balıkçısı tarafından bulunan eski top mermisi, jandarma timince imha edildi.

        Amatör kıyı balıkçısı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Tekke Koyu civarında avlanırken Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi buldu.

        Durumun haber verilmesi üzerine, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi.

        Ekipler, top mermisinin 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğunu belirledi.

        Eceabat Jandarma Komutanlığınca güvenlik önlemi alınan bölgede, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından top mermisinin imhası yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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